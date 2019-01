Die Berliner Feuerwehr ist derzeit mit rund 80 Kräften in Kreuzberg im Einsatz: In der Lausitzer Straße brennt eine Wohnung. Wegen starker Rauchentwicklung musste inzwischen auch ein angrenzendes Gebäude evakuiert werden.

In einer Wohnung in Berlin-Kreuzberg ist am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben mit 80 Einsatzkräften in der Lausitzer Straße aus. Sie sprach von einem Großbrand. Wegen der starken Rauchausbreitung wurde inzwischen auch ein angrenzendes Gebäude evakuiert.

Wie die Einsatzkräfte bei Twitter mitteilten, hat sich ein Wohnungsbrand in der Lausitzer Straße ausgebreitet. Es sei schwer, an den Brandherd zu gelangen, die Wohnung sei stark "zugestellt". Es seien fünf Freiwillige Feuerwehren im Stadtgebiet alarmiert, hieß es gegen 9:30 Uhr.



Ob Menschen verletzt wurden, ist noch nicht bekannt. Wegen des Einsatzes ist auch die Wiener Straße gesperrt. Dadurch verspäten sich die Busse der Linie M 29.



Ein weiterer Brand ist in einem Hochhaus in Friedrichsfelde ausgebrochen. Einzelheiten hat die Feuerwehr bisher nicht mitgeteilt.