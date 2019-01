Nach Tragödie in Polen

Nach dem tödlichen Brand in einem sogenannten Escape Room in Polen geht die Berliner Feuerwehr nicht davon aus, dass ein solcher Vorfall auch in der Hauptstadt passieren könnte.

Für alle Berliner "Escape Rooms" bestünden Konzepte, die zum Schutz im Brandfall dienten, sagte ein Sprecher am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Für jeden Veranstalter werde ein individuelles Sicherheitskonzept entworfen und dabei alle möglichen Brandszenarien überprüft. In einem "Escape Room" müssen die Spieler unter Zeitdruck verschiedene Aufgaben lösen, um sich aus dem Raum zu befreien.

Bei dem Brand in einem Gebäude im nordpolnischen Koszalin [tagesschau.de] waren am Freitag fünf Mädchen im Alter von 15 Jahren ums Leben gekommen, ein junger Mann wurde schwer verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr waren offenbar Sicherheitsmängel der Grund für die Tragödie.