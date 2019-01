Bild: imago/Sven Simon

17 registrierte Behinderungen 2018 - Flughafen Tegel bei Drohnen-Zwischenfällen auf Platz 2

21.01.19 | 11:00

Der Flughafen Tegel liegt weit vorn: Zumindest, was die Anzahl der Behinderungen durch Drohnen betrifft. 17 waren es im Jahr 2018. Mehr der Flugobjekte sind deutschlandweit nur am Flughafen von Frankfurt am Main gesichtet worden.



Am Flughafen Berlin-Tegel sind im vergangenen Jahr 17 Behinderungen durch Drohnen registriert worden. Das ist die zweihöchste Zahl unter allen deutschen Flughäfen, wie die Deutsche Flugsicherung am Montag bekanntgab. Die meisten Behinderungen des regulären Luftverkehrs durch Drohnen registrierte Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt/Main. Dort gab es 31 Sichtungen. Insgesamt wurden an den Airports in der Bundesrepublik 158 Drohnen gesichtet - etwa 80 Prozent mehr als noch 2017. Für Berlin-Schönefeld lagen keine Zahlen vor.

Flugverbot unter anderem in der Nähe von Flughäfen

In den sogenannten Kontrollzonen rund um Flughäfen gilt ohne Sondererlaubnis ein Flugverbot. Erst in einer Entfernung von mehr als 1,5 Kilometern zum Flughafen dürfen kleine Flugmodelle mit bis zu 25 Kilo in bis zu 50 Metern Höhe fliegen. Der Einflug in eine Kontrollzone ohne Flugverkehrskontrollfreigabe ist eine Ordnungswidrigkeit. Auch im Luftraum über sensiblen Bereichen wie Militäranlagen, Krankenhäusern, Kraftwerken oder Gefängnissen darf nicht geflogen werden. Das Gleiche gilt auch für Naturschutzgebiete, Unglücksstellen, Industrieanlagen oder Menschenansammlungen. Am Wannsee ist wegen eines Forschungsreaktors des Helmholtz-Zentrums in einem Radius von etwa vier Kilometern jeglicher Flugverkehr untersagt. In Berlin dürfen rund um den Bundestag in einem Radius von fast sechs Kilometern und unterhalb einer Höhe von 1,5 Kilometern keine Drohnen fliegen. Ignorieren die Hobby-Piloten diese Verbote, kann dies von der Polizei geahndet werden. Über die Regeln für Berlin informiert auch die Senatsverkehrsverwaltung [berlin.de].

Die Deutsche Flugsicherung sichtete nach eigenen Angaben 2017 an den beiden Berliner Airports insgesamt 16 Drohnen, im Jahr zuvor waren es fünf.



Neue Drohnen-Regeln seit April 2017

Seit April 2017 gelten bundesweit verschärfte Sicherheitsbestimmungen für den Drohnenbetrieb. Seit Oktober 2017 ist für den Flug solcher Geräte, die mehr als zwei Kilogramm wiegen, ein sogenannter Drohnen-Führerschein und eine Kennzeichnung Pflicht.