In Berlin ist am Neujahrstag eine Frau nach einem Wohnungsbrand gestorben. Das Feuer brach in einem fünfstöckigen Haus in der Neuköllner Karl-Marx-Straße aus.

Die Feuerwehr sei gegen 12.30 Uhr zu dem Brand in der Wohnung der Frau gerufen worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Bewohnerin habe noch aus der Brandwohnung gerettet und reanimiert werden können. Dann sei sie aber noch vor Ort gestorben. Angaben zum Alter der Toten konnte der Feuerwehrsprecher nicht machen.