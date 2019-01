Der wegen Mordes verurteilte Mann, der Anfang Dezember in Brandenburg aus der Untersuchungshaft freigelassen wurde, muss wieder ins Gefängnis. Wie der rbb aus Justizkreisen erfuhr, ist das Urteil des Landgerichts Potsdam über ihn, nach dem der Stahnsdorfer zehn Jahre in Haft muss, rechtskräftig geworden. Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Angeklagten verworfen.

Der Verurteilte ging in Revision, blieb aber in Untersuchungshaft. Anfang Dezember setzte ihn das Brandenburgische Oberlandesgericht (OLG) auf freien Fuß; die Richter waren überzeugt, dass das Verfahren zu lange gedauert habe. Der Vorsitzende Richter im Landgericht habe nämlich ein Protokoll zu spät unterzeichnet.

Das Potsdamer Landgericht hatte den Angeklagten im Februar 2018 zu zehn Jahren Haft wegen Mordes verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass er am ersten Weihnachtstag des Jahres 2015 mit seiner Frau absichtlich gegen einen Baum gefahren sei. Die Ehefrau, die er zu einem Ausflug überredet hatte, starb. Der Mann am Steuer überlebte schwer verletzt.

Offenbar hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe erkannt, dass man sich jetzt beeilen muss. Am Nikolaustag 2018 war Michael Michailowitsch A. freigekommen. Schon am 10. Januar beschäftigte sich der BGH mit ihm – und verwarf seine Revision. Diese sei, wie es im dem rbb vorliegenden Beschluss heißt, "unbegründet". Der Beschluss fiel einstimmig.

Die Staatsanwaltschaft Potsdam muss den 64-Jährigen jetzt zum Haftantritt laden. Wenn er binnen zweier Wochen nicht erscheint, wird die Behörde einen Haftbefehl erlassen.

Da Michael Michailowitsch A. schon vor dem Urteil in U-Haft saß, hat er bislang ein Jahr und neun Monate verbüßt, acht Jahre und drei Monate sind also noch offen.

Wie der Verteidiger Sven-Oliver Milke auf rbb-Anfrage mitteilt, verfügt der Verurteilte über eine feste Wohnanschrift, ist also postalisch erreichbar. Der Anwalt wartet nach eigener Aussage jetzt die Post der Staatsanwaltschaft ab. Dann wolle er prüfen, ob er beantragt, dass die Haft aufgeschoben wird – wegen Krankheit.

Der Verurteilte, ein Psychiater, war bereits wegen Depressionen in stationärer Behandlung. Die Krankheit begleitet den vor rund 20 Jahren aus Russland eingewanderten Mann seit Jahrzehnten, wie sich in der Hauptverhandlung ergab. Da er seinen Berufswunsch, hier als Psychiater zu arbeiten, wegen schlechter Deutschkenntnisse nicht verwirklichen konnte, arbeitete er als mobiler Altenpfleger, was seinen Gemütszustand weiter verdüsterte.

Michael Michailowitsch A. verfügt über den deutschen und den russischen Pass. Seine Kinder sind in Russland. Eine Arbeitsstelle hat er hier nicht mehr.