Ein wegen überlanger Verfahrensdauer freigelassener Mörder ist wieder in Haft. Der 64-Jährige sei am Freitagmittag in der Wohnung eines Freundes in Potsdam verhaftet worden, teilte sein Verteidiger mit.

Der Mann aus Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark)war wegen der Ermordung seiner Ehefrau vom Landgericht Potsdam zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Anfang Dezember hatte ihn jedoch das Brandenburgische Oberlandesgericht auf freien Fuß gesetzt, weil das Verfahren zu lange dauerte.