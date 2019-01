Gefrorene Seen und Flüsse

Trotz des auch weiterhin anhaltenden Frosts in der Region rät die Berliner Feuerwehr dringend vom Betreten von Eisflächen ab. "Wir geben Eisflächen niemals frei", sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag.

Da sich die Gewässer - von Tümpel über Kanal bis hin zum See - in Größe und Fließgeschwindigkeit stark unterscheiden, könne nie mit Sicherheit beurteilt werden, ob Eisflächen flächendeckend tragen. Auch Strudel oder vom Gewässergrund nach oben fließendes wärmeres Wasser könnten scheinbar sichere Eisflächen gefährlich dünn werden lassen. Deshalb gelte: "Eisflächen niemals betreten", so der Sprecher.