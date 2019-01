Eine 68 Jahre alte Fußgängerin ist in Wriezen (Märkisch-Oderland) von einem Lastwagen angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte die Frau am Donnerstagabend vor einem Discounter die Straße überquert. Den Angaben zufolge erlag die 68-Jährige noch am Unfallort ihren Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.