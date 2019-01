Bild: Imago/ Tack)

"Skimming" greift Kundendaten ab - In Berlin nimmt Manipulation von Geldautomaten weiter zu

12.01.19 | 10:50 Uhr

Moderne Kartensysteme machen es Kriminellen immer schwieriger, an Geldautomaten die Daten von Bankkunden auszuspähen. Dennoch hat in Berlin die Zahl der sogenannten Skimming-Fälle zugenommen. Das könnte an den vielen Touristen in der Stadt liegen.

In Berlin hat der Datenklau an Geldautomaten - entgegen dem Bundestrend - zugenommen. Im vergangenen Jahr wurden in der Hauptstadt 343 sogenannte Skimming-Fälle registriert, wie das Unternehmen "Euro Kartensysteme" am Samstag mitteilte. Das waren 56 mehr als im Jahr davor. Dabei werden die Geldautomaten so manipuliert, dass die Täter an die Kartendaten und Geheimnummern (PIN) der Bankkunden herankommen.

Experten vermuten, dass es die Betrüger vor allem auf Karten von Touristen mit leicht kopierbaren Magnetstreifen abgesehen haben. So seien etwa Bezahlkarten aus den USA noch mit vergleichsweise leicht kopierbaren Magnetstreifen ausgestattet. Deutschland setzt hingegen seit Ende 2010 auf EMV-Technik. Dabei werden Bezahlkarten bei jedem Gebrauch auf ihre Echtheit geprüft.

In Brandenburg kein einziger Fall

Die Zahl der registrierten Fälle liegt in der Hauptstadt um ein vielfaches höher als in anderen Bundesländern. In Nordrhein-Westfalen, dem Bundesland mit der zweithöchsten Zahl an Skimming-Fällen, wurden rund 48 Mal Daten ausgespäht, in Brandenburg wurde kein einziger Fall registriert. Bundesweit gab es im vergangenen Jahr insgesamt 449 Skimming-Fälle - 50 weniger als im Vorjahr. Dabei können einzelne Automaten mehrfach angegriffen worden sein. Die Schadenssumme sank auf 1,44 Millionen Euro, im Jahr 2017 hatten sich die Skimming-Schäden auf 2,2, Millionen Euro summiert. Allerdings müssen deutsche Banken und Sparkassen nur für einen Teil der Schäden aufkommen. Internationale Abkommen regeln, dass für Schäden aus betrügerischen Geschäften mit geklauten Kartendaten jeweils die Länder mit den niedrigsten Sicherheitsstandards aufkommen müssen. Die Frankfurter Einrichtung "Euro Kartensysteme" ist ein Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Banken und Sparkassen.

Die Zahl der Skimming-Fälle in den einzelnen Bundesländern:

Berlin: 343 (Gesamtjahr 2017: 287) Nordrhein-Westfalen: 48 (70) Hessen: 19 (32) Hamburg: 18 (53) Bayern: 7 (20) Baden-Württemberg: 5 (9) Niedersachsen: 4 (2) Rheinland-Pfalz: 2 (11) Schleswig-Holstein: 1 (3) Bremen: 1 (6) Mecklenburg-Vorpommern: 1 (0) In Brandenburg, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und dem Saarland wurden keine Skimming-Fälle registriert.

Sendung: Inforadio, 12.01.2019, 10:20 Uhr