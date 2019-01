Razzia in Berlin nach Geldtransporter-Überfall am Alex

Nach dem Überfall auf einen Geldtransporter am Berliner Alexanderplatz hat die Polizei zwei weitere Verdächtige im Fokus: Seit dem frühen Morgen durchsuchen 180 Einsatzkräfte Wohnungen in Kreuzberg, Tempelhof und Steglitz.

Nach dem Raubüberfall auf einen Geldtransporter nahe dem Berliner Alexanderplatz im vergangenen Oktober durchsucht die Berliner Polizei seit Dienstagmorgen Wohnungen von Verdächtigen. Seit 6.00 Uhr läuft der Einsatz in Tempelhof, Steglitz und Kreuzberg in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt, Spezialeinsatzkräften (SEK) sowie der Bereitschaftspolizei. Insgesamt sind nach Polizeiangaben 180 Beamte beteiligt.

Wie die Polizei mitteilte, werden vier Objekte zweier 25 und 38 Jahre alter Männer durchsucht, die mit dem Überfall in Verbindung stehen könnten. Ziel sei es, weitere Beweismittel zu finden, so ein Polizeisprecher. Beide Männer seien in ihren Wohnungen angetroffen worden. Sie wurden zur erkennungsdienstlichen Behandlung in Gewahrsam genommen.

Zwei Verdächtige waren bereits sechs Wochen nach dem spektakulären Überfall verhaftet worden: ein 38-Jähriger, der nach Polizeiangaben "in einer Beziehung zu einem der polizeibekannten kriminellen Clans der Stadt" stehen soll. Und, wenige Tage später, ein 32-jähriger Mann, der ein Tatfahrzeug und Werkzeuge beschafft haben soll. Einen akkubetriebenen Rettungs-Spreizer, mit dem der Geldtransporter geknackt wurde, stahl er nach "B.Z."-Informationen bei der Freiwilligen Feuerwehr.