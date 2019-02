Sexuell infiziert and the City

"In ein Apartment kommen zum Beispiel 20 Leute, da geht’s dann nur ums Vögeln", sagt der 24-Jährige rbb|24. Er möchte lieber anonym bleiben und heißt eigentlich anders. "Wer auf eine Sexparty geht, hat gefühlt direkt eine Krankheit an der Backe", würden ihm die Leute häufig sagen.

Jamal besucht mindestens einmal in der Woche eine Sexparty in Berlin. Zum Beispiel geht er in seine Stammlocation, einen bekannten Berliner Club für alle Geschlechter, auf der Suche nach Sex, Fetisch und tanzbarer Musik. Auch sonst ist er heterosexuell sehr aktiv, organisiert halböffentliche Partys mit wenigen bis einigen Dutzend Gästen.

Dieses vermeintliche Klischee ist kein Klischee. Jamal, der seit Mitte letzten Jahres so intensiv feiert, hört ab und zu von Bekannten in seinem Umfeld, dass sich jemand Genitalherpes, Chlamydien oder andere Krankheiten eingefangen habe: sexuell übertragbare Krankheiten, kurz STI (Sexual Transmitted Infections).

Wo auch immer sich die Menschen die Viren und Bakterien einfangen - die Zahl derjenigen, die positiv auf eine STI getestet werden, steigt in Deutschland seit einigen Jahren. Berlin ist mit Abstand Spitzenreiter bei HIV und Hepatitis C - während Brandenburg zu den Schlusslichtern pro 100.000 Einwohner gehört. Die Betroffenen sind Männer, Frauen, Hetero- und Homosexuelle.

HIV und Aids galten vor allem in den 80er Jahren als Problem von Schwulen – auch heute ist der Anteil derjenigen, die mit HIV infiziert sind, bei Männern, die Sex mit Männer haben, am höchsten. Doch die Zahl derjenigen, die sich neu anstecken, geht leicht zurück. In der Hauptstadt gibt es viele Angebote, sich unkompliziert beraten und testen zu lassen, und die Krankheit kann so gut behandelt werden, dass sie nicht mehr ansteckend ist.

Gleichzeitig entstehen überall in der Hauptstadt neue Partyreihen für alle sexuellen Orientierungen. Immer neue Dating-Apps für schnellen Sex erleichtern das Zusammenkommen.

Und so gibt es auch eine bedenkliche Entwicklung: STI allgemein werden zu einem immer größeren Thema für Frauen und heterosexuell orientierte Männer, speziell HIV: Die Zahlen schnellen in diesen Gruppen nach oben (2010: 240 Neuinfektionen, 2016: 440 Neuinfektionen in Berlin).