Künftiger Villenpark in Potsdam

Bis zu 500.000 Euro Schmiergeld soll geflossen sein, als die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewobag 2010 ein Grundstück in Potsdam verkaufte. Deshalb stehen ein damaliger Gewobag-Mitarbeiter sowie ein Berater vor Gericht. Von Ulf Morling

Im Juni 2010 wurde der Vertrag unterschrieben und für etwas mehr als 18 Millionen Euro war das Grundstück des künftigen Villenparks in Potsdam-Groß Glienicke an eine Hamburger Aktiengesellschaft verkauft worden. Der jetzt angeklagte Vorstand dieser Gesellschaft, Bernd S. (74), soll an den Verhandlungsführer der Gewobag 238.000 Euro Schmiergeld gezahlt haben und Gewobag-Berater Dieter G. (82) soll 208.250 Euro Bestechungsgeld kassiert haben.

Die Aufgabe der beiden Gewobag-Leute laut Ermittlern: Für die angeblich gezahlten Schmiergelder sollten sie dafür sorgen, dass der Hamburger Unternehmer mit seiner Aktiengesellschaft auf jeden Fall den Zuschlag erhält für das 250.000 m² große Areal.