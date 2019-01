Ich liebe Dich, BVG - wirklich. Und das nicht nur, weil ich mir ein autofreies Berlin wünsche. Ich sitze jeden Tag gerne in Deinem ratternden U-Bahnwagen - die ganzen 18 Stationen auf dem Weg zur Arbeit hin und 18 zurück. Ich lese mich dabei langsam aber sicher durch die Werke der Weltliteratur und Philosophie. Das betörende Quietschen Deiner Räder lullt mich liebevoll ein, wenn ich in Science-Fiction-Welten eintauche oder mal ein bisschen Hegel anteste. In letzter Zeit, meine liebe BVG, machst Du es mir aber nicht leicht. Das soll eine Liebesbeziehung auf Augenhöhe sein?

Wir verbringen jetzt schon fast 30 Jahre miteinander: von Kreuzberg nach Dahlem - damals als ich noch studierte, abenteuerliche Ausflüge in den Wedding, nachts nach Mitte und natürlich hinein ins tiefe Neukölln. Aber es ist nicht mehr wie früher. Du lässt mich einfach stehen und das nicht nur ein Mal. Ich warte ewig auf Dich – ständig, selbst wenn du einmal pünktlich bist. Was immerhin vorkommt, zum Glück.

Ich meine, mit Dir würde ich durch dick und dünn gehen. Aber jetzt? Wie in einer Sardinenbüchse komme ich mir oft vor und das nicht im Zug, sondern schon auf dem Bahnsteig beim Warten. In den Zug reinzukommen, kann ich dann oft eh vergessen. Und falls doch, dann kuschel ich mich nicht mehr in Deinen wundervollen Hartschalensitz, sondern mich bedrängt irgendein anderer anonymer Fahrgast. Nein, BVG so geht es nicht weiter. Was ist nur los mit Dir? Sollen wir vielleicht zur Paartherapie gehen? Ob das hilft? Dabei bin ich im Grunde noch voller Hoffnung.

Ich kann einfach nicht anders. Uns verbindet schließlich Liebe - echte Liebe. Also lass mich nicht hängen BVG und streng dich mal ein bisschen an.