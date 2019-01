Eine Szene wie aus einem Gangsterfilm: In der Nacht zum 27. März 2017, gegen 3:30 Uhr, dringen mindestens drei schwarz angezogene, vermummte Täter in das Gebäude des weltberühmten Museums in Berlin-Mitte ein. Die Diebe steigen über die direkt am Berliner Bode-Museum vorbeiführende S-Bahntrasse durch ein Fenster ein. Ihr Ziel: die 100 Kilogramm schwere kanadische Goldmünze "Big Maple Leaf" mit dem Bildnis von Königin Elizabeth II., die schon einige Jahre als Ausstellungsstück im Bode-Museum zu sehen ist.

Die Täter sollen mit einer Leiter über ein Fenster in das Museum gelangt sein und die Münze dann mithilfe einer Axt aus einer Vitrine aus Panzerglas entwendet haben. Mit einem Rollbrett und einer Schubkarre sei das wertvolle Stück anschließend weggeschafft worden, so die Polizei damals.

Von der höherliegenden S-Bahn-Trasse aus wird die Münze, die immerhin in etwa die Größe eines Autoreifens besitzt, offenbar geworfen – die Ermittler finden später eine Aufschlagstelle am Bahndamm. Dann verschwinden die Männer in der Nacht. Die Leiter, ein Seil und die Schubkarre samt Axtstiel lassen sie in der Nähe zurück. Das Rollbrett finden Ermittler in einem Umkleideraum im Museum.