Schlag gegen Waffenschmuggler in Berlin

Razzia am Donnerstagmorgen

Die Polizei hat eine Großrazzia gegen Waffenschmuggler in Berlin durchgeführt. Am Donnerstagmorgen durchsuchten SEK-Beamte mehrere Objekte und vollstreckten Haftbefehle. Die Bande soll kriminelle Clans in Berlin beliefert haben.