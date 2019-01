Bild: dpa Themendienst

Steigende Influenza-Fälle - Grippewelle rollt auf Berlin und Brandenburg zu

18.01.19 | 14:16 Uhr

Forscher des Robert-Koch-Instituts warnen vor einer anstehenden Grippewelle in Berlin und Brandenburg: Während immer mehr Patienten am Influenza-Virus erkranken, ist in einigen Teilen der Region der Impfstoff knapp. Manche Ärzte raten zu ungewöhnlichen Lösungen.

Forscher des Robert-Koch-Instituts (RKI) warnen vor einem baldigen Beginn der Grippewelle in Berlin und Brandenburg. Wie Susanne Glasmacher, Sprecherin des RKI rbb|24 am Freitag sagte, ist die Zahl der gemeldeten Grippefälle in der Region nun bereits zwei Wochen in Folge stark gestiegen. Ärzte meldeten dem Institut in der zweiten Januarwoche 125 neue Influenza-Fälle in Berlin und Brandenburg. Allein bis zur Mitte der dritten Woche seien etwa 150 neue Fälle hinzugekommen. "Da ist jetzt schon richtig Musik drin", sagte Glasmacher, zumal auch der Anteil der Influenza-Fälle unter den Grippepatienten steige. Ab einem Anteil von 20 Prozent spricht die Arbeitsgemeinschaft Influenza des RKI von einer Grippewelle - zuletzt habe der Anteil in der Region schon bei 18 Prozent gelegen.

"Seit Montag geht es richtig los"

"Seit Montag geht es richtig los", sagt Karin Harre, Vorsitzende des Hausärzteverbands Brandenburg. Immer mehr Patienten kämen seit Wochenbeginn mit Erkältungen und Grippe in ihre Praxis in Neuruppin. Und auch die Nachfrage nach Impfungen steige wieder. Das Problem: Harre selbst hat keinen Impfstoff mehr in der Praxis und auch von vielen ihrer Kollegen wisse sie, dass die Vorräte aufgebraucht seien. Bei Apotheken ließe sich derzeit kein Nachschub ordern, da auch die Apotheker kurzfristig an keine neuen Chargen herankommen. "Den Apothekern sind die Hände gebunden", sagte Mathias Braband-Trabandt, Sprecher des Brandenburger Apothekerverbands rbb|24 auf Anfrage. "Die Hersteller brauchen für die Produktion des Grippe-Impfstoffs sechs bis sieben Monate Zeit." Deshalb würden nun zu Jahresanfang bereits die Bestellungen für die nächste Grippesaison 2019/20 aufgenommen.

Für die Impfung zum Gynäkologen

Eine Knappheit hatte sich bereits im vorigen Herbst abgezeichnet, als die Arznei in Frankfurt (Oder) zur Neige gegangen war. Ärzte hatten ihre Patienten damals mit ihren Rezepten zu Apotheken außerhalb der Stadt geschickt. Welche Praxen und Apotheken derzeit noch Impfstoff vorrätig haben, wissen weder Ärzte- noch Apothekervertreter. "Mitunter muss man sich einfach per Telefon umhören", sagt Karin Harre. Sie empfiehlt einigen ihrer Patientinnen, Gynäkologen aufzusuchen, diese hätten den Impfstoff noch eher vorrätig. Männern rate sie, sich bei anderen Arztpraxen nach Impfmöglichkeiten zu erkundigen.

Regelmäßig Händewaschen und ausreichend Abstand

Aufgrund der Erfahrungen aus den vorigen Jahren geht Mathias Braband-Trabandt vom Apothekerverband allerdings davon aus, dass sich ein Großteil der Impfpatienten schon im Spätherbst geschützt hat. Den Engpass bei Impfstoffen erklärt der Sprecher vor allem mit der hohen Nachfrage nach der besonders schweren Grippewelle im vergangenen Jahr. Insgesamt hatte das RKI in der Saison 2017/18 bundesweit rund 334.000 im Labor bestätigte Grippeerkrankungen registriert. Weil nicht jede Grippe beim Arzt abgeklärt werde, vermuten die RKI-Experten jedoch eine deutlich höhere Dunkelziffer. Zudem wurden 1.665 Todesfälle im Zusammenhang mit Influenza-Infektionen bestätigt. In diesem Winter wird bei der Grippeschutz-Impfung ein Vierfach-Impfstoff eingesetzt. Der Schutz sei auch jetzt noch sinnvoll, vor allem für Ältere oder chronisch kranke Menschen. Zumindest ein bisschen könne man sich aber auch ohne Impfung schützen, wie RKI-Sprecherin Susanne Glasmacher erklärt. Durch regelmäßiges Händewaschen und ausreichend Abstand zu bereits Erkrankten.

