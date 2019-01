Großbrand in Doberlug-Kirchhain

In Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) brennt seit der Nacht zu Mittwoch ein Vierseithof. Mehr als 70 Feuerleute sind derzeit im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen.

Mindestens eins der vier Gebäude des Hofes soll komplett in Flammen stehen. Nach Auskunft der Feuerwehr ist es aber nicht der Wohnbereich. 13 Personen aus angrenzenden Gebäuden in der Grimmer Straße wurden in Sicherheit gebracht. Es gab keine Verletzten.

Die Löscharbeiten werden wahrscheinlich noch bis Mittwochmittag dauern. Danach will die Kriminalpolizei mit der Suche nach der Brandursache beginnen.