Auf den Müggelturm zu kommen, ist gar nicht so leicht: 126 Stufen wollen überwunden werden. Für Menschen mit Einschränkungen oft unmöglich. Der Inhaber des Müggelturms will das nun ändern - mit einem zweiten Turm.

Aus eins mach zwei - der Müggelturm in Berlin-Köpenick könnte bald einen Zwilling bekommen. Neben dem aktuellen Aussichtsturm, der erst 2018 wiedereröffnet wurde, soll ein zweiter Ausflugsturm entstehen. Der derzeitige Turm-Inhaber Matthias Große stellte die Pläne am Montag vor. Zuerst hatte der "Berliner Kurier" darüber berichtet.

Das sanierte Original ist knapp 30 Meter hoch und hat 126 Stufen. Besucher mit körperlichen Einschränkungen oder Familien mit kleinen Kindern seien daher häufig nicht in der Lage, auf den Turm zu gelangen, sagte Große dem rbb. Dies seien etwa 40 Prozent der Besucher. Ein Fahrstuhl in einem zweiten baugleichen Turm soll dies nun ändern. Der zweite Turm soll dabei genauso aussehen und genau so hoch sein wie der bereits bestehende.