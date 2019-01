Etwa 370 Bahnreisende haben am Donnerstag mehrere Stunden in einem ICE zwischen Hamburg und Berlin festgesessen.

Grund war nach Angaben der Polizei ein Unfall auf freier Strecke in der Nähe von Karstädt in der Prignitz. Der Streckenabschnitt wurde wegen der Ermittlungen am frühen Abend voll gesperrt, die Züge über Stendal umgeleitet. Der Regionalverkehr wurde durch Busse ersetzt.

Die Reisenden in dem gestoppten ICE konnten dann am Abend den Zug verlassen und über eine Behelfsbrücke in einen Ersatzzug umsteigen. Die Strecke wurde nach etwa vierstündiger Sperrung wieder freigegeben.