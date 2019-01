Ein ICE auf dem Weg von Hamburg über Berlin nach Leipzig ist in Sachsen-Anhalt gestoppt worden, weil der Lokführer betrunken war. Ein erster Test ergab einen Atemalkoholwert von knapp 2,5 Promille, wie Bundespolizei-Sprecherin Chris Kurpiers am Donnerstag sagte. Die Bahn nahm dem 49-Jährigen den Triebfahrzeugführerschein ab und kündigte Konsequenzen an.

Um 22:11 Uhr hätte der Zug am Dienstag in Wittenberg in Sachsen-Anhalt halten sollen. Doch der Lokführer rauschte einfach durch den Bahnhof durch. Der Zugbegleiter, dem bereits zuvor eine ungewöhnlich ruckelige Fahrweise des Zugs aufgefallen war, wandte sich an zwei Bundespolizisten, die in dem ICE auf der Heimfahrt von Berlin waren. Sie alarmierten Kollegen der Landespolizei, die den betrunkenen Lokführer beim nächsten Halt wenig später in Bitterfeld aus dem Zug holten. So schilderte Bundespolizei-Sprecherin Kurpiers den Vorfall.