rbb: Sie sind nun deutsche Staatsbürgerin. Wie war das für Ihr britisches Umfeld – beispielsweise für Ihre Eltern?

Kate Connolly: Als ich meinen Eltern erzählt habe, dass ich deutsche Staatsbürgerin werde, haben sie nicht so viel gesagt. Sie wussten, dass es von meiner Seite eine Art Kritik an ihrer Pro-Brexit-Entscheidung war. Andererseits sind meine Eltern gerne in Deutschland. Sie wissen das Leben hier zu schätzen. Außerdem sehen sie, was hier im Vergleich zu Großbritannien gut läuft.