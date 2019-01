Wir haben - das ist nun auch allgemein bekannt – ein kleines Eisbärchen, das jeden Tag größer wird. Alles sieht gut aus und wir freuen uns dass es so gut klappt. Die Mutter macht das hervorragend. Wir hoffen einfach mal, dass wir das Glück haben, dass dieser Kleine wirklich auch groß wird und dass wir ihn in diesem Jahr präsentieren können.

Wir planen gerade das Nashorn-Haus, da werden wir in diesem Jahr hoffentlich den ersten Spatenstich haben. Es wird auf jeden Fall das größte Panzernashorn-Haus in Deutschland, womöglich auch in Europa. Bei den Pinguinen und den Geparden wird umgestaltet, auch die Geiervoliere, und das Dickhäuterhaus wird zu einem modernen Elefantenhaus umgebaut.

Das Raubtierhaus ist zwar noch das alte Haus, aber doch eine Herberge für deutlich weniger Tierarten – dafür haben die einzelnen Tierarten dort jetzt deutlich mehr Platz. Die Innenräume sind vergrößert und deutlich naturfreundlicher gestaltet, und außen bekommen sie auch deutlich mehr Lebensraum. Das alles garniert und kombiniert mit einer guten Didaktik, die auch deutlich macht: Was macht eine Katze zur Katze, und was sind die Artenschutz-Bemühungen, die wir haben? Und das machen wir natürlich nicht so nüchtern und spröde wie ich das hier so sage, sondern deutlich schöner.

Das kostet natürlich auch alles Geld. Der Zoo ist ja eine Aktiengesellschaft und trägt sich durch die Einnahmen. Das ist ja eigentlich gigantisch. Sind Sie finanziell insgesamt zufrieden und entspannt?

Ich bin wirklich zufrieden. Aber das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe: Der Zoo Berlin mit dem Aquarium trägt sich selbst, seit 2012 bekommt er keinen Betriebskostenzuschuss mehr. Das liegt daran dass eben wirklich sehr viele Menschen zu uns kommen. Der Zoologische Garten hat gute dreieinhalb Millionen Besucher, einmalig: Das erleben Sie vielleicht noch in San Diego. Wir bekommen für den Zoologischen Garten sehr viele Spenden und Erbschaften, das geht seit Jahrzehnten so. Nur durch dieses Engagement sind wir in der Lage, unsere Investitionen weitestgehend selbst zu tragen.

Im Tierpark sieht etwas anders aus, da benötigen wir eben auch etwas Geld, weil er sich selbst nicht tragen kann. Er hat ungefähr ein Drittel der Besucher, was auch noch gut ist, weit über eine Million - das ist immerhin so groß wie die anderen großen Zoos in Deutschland. Und er war natürlich eine Ikone der Freizeitgestaltung in der DDR. Viele Menschen sind damit verbunden und lieben diesen Tierpark, und die Zugezogenen lieben ihn mittlerweile auch. Aber wir brauchen noch etwas Hilfe, und die bekommen wir als Betriebskostenzuschuss seitens des Landes Berlin und auch als Investitionskosten-Zuschüsse aus den verschiedensten Fördertöpfen.

Wir wollen Zoo, Aquarium und Tierpark in die Zukunft führen - und das möglichst mit noch besseren Lebensräumen für unsere Zootiere, so dass der Besucher das Gefühl hat, er sieht das Tier in einem Thema Natur und nicht in einem Stall wie in der Vergangenheit. Das ist unsere große Aufgabe.