rbb|24: Herr Eisentraut, betrachtet man Ihre Website, ist die Platte wirklich Ihr Ding. Was ist so gut an dieser Bauweise?

Das ist zumeist oberflächlich. Das Problem ist nicht das Bauelement – die Platte wie man gemeinhin sagt –, sondern das Problem bei diesen Großsiedlungen ist die Vereinheitlichung, die durch Typisierung entstanden ist. In einer kurzen Zeit wurden sehr viele Wohnungen gebaut, für die einheitliche Typen angewendet wurden. So sieht eine auf diese Art gewachsene Stadt im Vergleich zur einer alten Stadt ein wenig eintönig aus.

Wer nie in so einer Platte gelebt hat, fühlt sich von den niedrigen Decken und den kleinen Zimmern vielleicht eingeengt. Aber damals gab es für eine relativ geringe Monatsmiete ein Bad und keiner musste mehr Kohlen und Asche schleppen.

Der Name des Bezirks (Marzahn-Hellersdorf) kommt von den beiden alten Dörfern Marzahn und Hellersdorf. Ursprünglich gehörten diese zum Niederbarnim, 1920 wurden sie nach Berlin eingemeindet. Auf diesem Foto ist der alte Ortskern vor der Silhouette der in den Achtzigerjahren erbauten DDR-Plattensiedlung zu sehen.

Ich muss erst einmal mit aller Bescheidenheit sagen, dass ich in Marzahn die Bauten, die nach den Wohnbauten kamen, gemacht habe. Das ist nur ein kleiner Teil, wie beispielsweise der Helene-Weigel-Platz (Anm.d.Redaktion: Kaufhaus und Gesamtplanung einschließlich der Freifläche). Es gab für die Neubaugebiete in der DDR eine sogenannte Komplex-Richtlinie. Diese besagte unter anderem, dass neben der Zahl der Wohnungen festgelegt wurde, wie viel noch gebaut werden musste, also Schulen, Kindergärten oder Gesundheitszentren. Das waren die Dinge, die man brauchte, damit das Gebiet funktioniert. Dann folgten Kaufhallen, Gaststätten und Dienstleistungsgebäude. Das war über die Befriedigung der Wohn-Bedürfnisse hinaus, die Ergänzung, dass die kleinen Gebiete zum Leben kamen und ihren Mittelpunkt bekommen haben.

Berlin hat schon großen Wohnungsbedarf. Ist die Platte die Lösung, um schnell zu bauen?

Nein! Der Erfolg der Großsiedlungen in der DDR lag in der Quantität. Dass man sich auf Typen reduziert hat und diese Typen wie am Fließband zusammengesetzt hat, war schnell und kostengünstig. Dies führte aber zur Vereinheitlichung oder Monotonie, die damals zu Recht beklagt worden ist. Wenn man heute baut, ist es sekundär, ob man die Platte anwendet, oder ob man am Ort Beton gießt. Entscheidend ist, was man entwirft und wie das aussehen soll.

Es ist für mich deshalb unverständlich, dass man sich jetzt auf Typenentwicklungen konzentriert. Das ist ein Irrweg. Nicht nur in Marzahn, sondern auch in Siedlungen in Westberlin und Frankreich und überall ist schon mal bewiesen worden, dass das nicht allein zum Ziel führt. Wichtig ist, dass viele Leute ihren Geist einsetzen, um eine Umwelt zu gestalten mit Mitteln der Betonplatte. Es ist für die Gestaltung, für das Wachsen einer Stadt nicht das rechte Mittel, jedes Haus wie das andere zu bauen.