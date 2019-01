Ein Gefangener ist aus dem offenen Vollzug der Berliner Justizvollzugsanstalt (JVA) Plötzensee entkommen. Der Mann sei am Freitagabend "allem Anschein nach über den Zaun geklettert" und habe sich bisher nicht in der JVA zurückgemeldet, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Justiz am Montag.

Im offenen Vollzug können manche Gefangene tagsüber die Anstalt zum Arbeiten oder für Behördengänge verlassen, müssen aber abends wieder zurück sein. Die Sicherheitsvorkehrungen sind nicht ganz so hoch wie im geschlossenen Vollzug.

Die Senatsverwaltung für Justiz will die Sicherheitsvorkehrungen in den Gefängnissen verstärken. So ist seit einigen Tagen in der JVA Tegel ein Herzschlagdetektor im Einsatz. Das 150.000 Euro teure Gerät erfasst menschliche Geräusche in Fahrzeugen, die das Gefängnis verlassen. Damit soll erkannt werden, wenn sich ein Häftling in einem Fahrzeug herausschmuggelt - so geschehen Anfang 2018 in Tegel. Für Zäune gibt es Berührungsdetektoren, allerdings nicht im offenen Vollzug. Hier wurde zuletzt verstärkt Sicherheitsdraht eingesetzt, um Ausbrüche zu verhindern.

2018 gab es insgesamt sechs Ausbrüche aus Berliner Gefängnissen, fünf davon aus dem offenen Vollzug. Im Jahr davor waren es noch zehn Mal so viele.