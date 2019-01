In der Nacht zum 25. Januar 2009 waren Diebe in das Kaufhaus eingebrochen, sie stahlen teure Uhren und wertvollen Schmuck im Millionenwert. Die festgenommene Zwillingsbrüder, beide bereits polizeibekannt, wurden wieder freigelassen, weil eine DNA-Spur in einem sichergestellten Handschuh am Tatort keinem der beiden Brüder eindeutig zugeordnet werden konnte.

Die Staatsanwaltschaft habe auch ein Bewegungsgutachten erstellen lassen, so Kamstra. Die Analyse von Videoaufnahmen vom Tatort sei zu dem Schluss gekommen, dass die Zwillinge nicht mit den maskierten Tätern auf den Kaufhaus-Kameras identisch sind. Für eine Anklage habe es deshalb nicht gereicht, sagte der Oberstaatsanwalt.

Die Brüder warteten in der Untersuchungshaft ab und schwiegen. Mitte März 2009 wurden sie entlassen und posierten öffentlich als Sieger. Der dritte Täter blieb völlig im Dunkeln. Der Großteil der Beute tauchte nicht wieder auf.