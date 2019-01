Am 6. Mai 1999, einem frühlingshaften Donnerstag, wird der Medikamentenhändler Piotr Blumenstock in einem kleinen Park in Berlin-Zehlendorf niedergeschossen. Eine Radfahrerin entdeckt den verletzten 45-jährigen Familienvater auf dem Gehweg liegend und ruft den Notarzt, so damalige Medienberichte. Drei Tage später erliegt der Mann im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Schuss hatte seinen Kopf getroffen.