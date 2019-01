Vimeo/Rocco und seine Brüder Audio: radioBerlin 88,8 | 28.01.2019 | Holger Hansen | Bild: Vimeo/Rocco und seine Brüder

Aktion von "Rocco und seine Brüder" in Berlin - Künstlerkollektiv schließt U-Bahnhöfe für Obdachlose auf

28.01.19 | 19:07 Uhr

Nicht alle Obdachlosen verbringen die kalten Nächte in Notunterkünften. Deshalb wurden zwei U-Bahnhöfe für sie geöffnet - nach langem Streit. Aktivisten ist das offenbar zu wenig. Sie haben nun weitere Kältebahnhöfe geöffnet - mit nachgemachten Schlüsseln. Von Sebastian Schöbel



Die Aktion trägt den Titel "Der Schlüssel zur Stadt" und richtet sich gezielt gegen den Umgang mit Obdachlosen seitens der Berliner Behörden und der Verkehrsbetriebe: Aktivisten des Künstlerkollektivs "Rocco und seine Brüder" haben mit nachgemachten Schlüsseln nachts U-Bahnhöfe aufgesperrt, damit Obdachlose dort die kalten Winternächte verbringen können. Insgesamt habe man 50 Bahnhöfe über einen Zeitraum von 6 Tagen geöffnet, so die Aktivisten auf Nachfrage von rbb|24. Die Aktion sei vor Kurzem durchgeführt worden.

"Jedes Jahr steigt die traurige Zahl der Kältetoten", heißt es in einem Internetvideo, mit dem die Gruppe ihre Aktion dokumentiert hat. Es wurde am späten Sonntagabend öffentlich gemacht. Die BVG habe, anders als in den Jahren zuvor, alle U-Bahnhöfe nachts abschließen wollen, "aus vermeintlichen Sicherheitsgründen", heißt es in dem Video. Tatsächlich hatte die BVG Ende 2018 erst nach langen Verhandlungen mit dem Senat die U-Bahnhöfe Moritzplatz und Lichtenberg als Kältebahnhöfe eingerichtet, nachdem der Senat zugesagt hatte, dort die Betreuung und Sanitäreinrichtungen für die Obdachlosen zu organisieren.



Akivisten: "Wir wollen helfen"

Den Aktivisten von "Rocco und seine Brüder" - bekannte Größen in der Berliner Graffiti-Szene - war das jedoch zu wenig. Sie besorgten sich Kopien des Generalschlüssels, mit dem viele U-Bahnhöfe aufgesperrt werden können. Außerdem brachten sie an den Bahnhofseingängen Hilfspakete für Obdachlose an. Die durchsichtigen Beutel waren befüllt mit Decken, Warnwesten, Verhaltenstipps für die Bahnhöfe, Brötchen und Kaffeegutscheinen. An einige Personen wurden zudem nachgemachte Generalschlüssel für die Tore an Bahnhofseingängen verteilt.

Gegen die BVG habe sich die Aktion nicht in erster Linie gerichtet, sagte ein Aktivist gegenüber rbb|24. "Es ist logisch dass die BVG sich angegriffen fühlt, aber sie steht hierbei nicht im Mittelpunkt". Stattdessen gehe es darum, auf die Lage der Obdachlosen hinzuweisen. "Wir wollen nicht diskreditieren, sondern helfen."

Scharfe Kritik der BVG

BVG-Sprecherin Petra Nelken kritisierte das Vorgehen der Aktivisten als "billige Art, eine Show abzuziehen". Man habe wegen Hausfriedensbruch bereits juristische Schritte eingeleitet. Die Macher hätten "kein echtes Interesse an Obdachlosen", sondern nur an "Selbstdarstellung". Die Bahnhöfe, vor allem die Gleisanlagen seien nachts gefährlich, weil der Strom nicht abgestellt wird und Züge durchfahren. Stattdessen hätten die Aktivisten sich lieber auf einem der beiden offiziellen Kältebahnhöfe engagieren sollen. "Manchmal hilft es auch schon, wenn man sich hinsetzt und mit einem der Menschen redet."

Unverständnis für die Aktion kam auch von der Senatsverwaltung für Soziales. "Das ist mehr als fahrlässig", sagte eine Sprecherin gegenüber rbb|24. Man könne die Obdachlosen in den Bahnhöfen "nicht sich selbst überlassen". Die Zahl der Plätze in Notunterkünften wurde in diesem Winter auf rund 1.200 Plätze aufgestockt, betonte eine Sprecherin. Davon seien im Schnitt 200 Plätze jede Nacht frei. In den beiden Kältebahnhöfen Moritzplatz und Lichtenberg hätten zuletzt rund 50 Personen übernachtet, betreut von Sozialhelfern. Die Gründe, warum sie das Angebot der Kältehilfe nicht annehmen, seien vielfältig, so die Sprecherin der Senatsverwaltung für Soziales. Viele hätten gesundheitliche Probleme oder würden Drogen konsumieren. In den Notunterkünften sind Drogen allerdings nicht erlaubt.

Die Aktivisten von "Rocco und seine Brüder" kündigten derweil eine Fortsetzung ihre Aktion "Der Schlüssel zur Stadt" an. Im nächsten Teil wollen sie sich allerdings mit einem anderen Thema befassen. In diesem Jahr sind bereits mehrere Obdachlose auf Berlins Straßen gestorben. Ob sie erforen sind, ist allerdings unklar. Deutschlandweit gab es in diesem jahr bereits zehn Kältetote.