Eine Passantin hat im Berliner Volkspark Humboldthain die Leiche eines Mannes entdeckt. Eine Polizeisprecherin sagte dem rbb, dass es sich bei dem am Sonntagmorgen im Stadtteil Gesundbrunnen auf einer Bank gefundenen 55-Jährigen möglicherweise um einen Obdachlosen handelt. Er könnte demnach erfroren sein. Es wäre der erste Kältetote in diesem Jahr in Berlin.

Die Todesursache werde aber erst noch untersucht. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es jedoch nicht. Auch gebe es keine Hinweise auf einen Suizid. Zunächst hatte die "B.Z." darüber berichtet.