Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lübben (Dahme-Spreewald) ist in der Nacht zu Freitag ein Mann ums Leben gekommen. Mehr als 30 weitere Bewohner wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht oder konnten sich selbst retten. Für sie wurde in der nachegelegenen Spreewaldklinik eine Notunterkunft eingerichtet.