Beim Absturz eines Motorflugzeugs sind im Landkreis Märkisch-Oderland zwei Menschen gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stürzte das Leichtflugzeug am Samstagmittag nahe der Gemeinde Oberbarnim ab. Der Flieger war gegen 11 Uhr in Strausberg gestartet. Knapp eine Stunde später wurde der Polizei der Absturz der Maschine auf einem Feld an der B168 zwischen Ernsthof und Prädikow gemeldet.

Dabei kamen die beiden Insassen - zwei Männer - ums Leben. Ihre Identität muss noch geklärt werden. Bilder vom Unglücksort zeigen, dass das Flugzeug in mehrere Teile zerbrochen ist. Bei dem Flugzeug soll es sich laut Polizei um eine zweimotorige Maschine vom Typ Partenavia handeln. Warum es zum Absturz kam, wird derzeit ermittelt. Auch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen wurde - wie üblich - eingeschaltet.