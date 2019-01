An die kurz vor Silvester in Berlin überfahrene und getötete Frau soll mit einer Mahnwache erinnert werden. Dazu haben mehrere Verkehrsvereine und -verbände aufgerufen. Zum Gedenken an die 29-Jährige wollen die Organisatoren am Donnerstag eine weiße Figur am Ort des Unfalls an der Kreuzung Osloer Straße und Prinzenallee in Gesundbrunnen aufstellen.

"Ohnmächtig erleben wir, wie immer wieder ungeschützte Verkehrsteilnehmer, die auf die Einhaltung der Verkehrsregeln durch Autofahrer vertrauen müssen, getötet werden", teilte der Verband Changing Cities am Mittwoch mit. Nötig sei Tempo 30 in der ganzen Stadt.