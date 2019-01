Gewalttat auf der Markstraße in Berlin-Reinickendorf

Nach einem Streit haben mehrere Angreifer einen jungen Mann in Berlin geschlagen und durch Messerstiche schwer verletzt. Der 19-Jährige wurde in der Nacht zu Donnerstag auf der Markstraße in Reinickendorf von sechs bis acht Männern verfolgt, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde er nach eigenen Angaben mehrfach geschlagen und ins Bein gestochen.

Erst als er auf einer Mittelinsel zusammensackte, sollen die Täter von ihm abgelassen haben und mit zwei Autos geflüchtet sein. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht.