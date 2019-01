Hochburg der Alleinerziehenden am Rande Berlins

2019 wird Marzahn-Hellersdorf 40 Jahre alt - und ist damit der jüngste der zwölf Bezirke. Rund 270.000 Einwohner leben an Berlins östlichem Rand, wo die Mieten vergleichsweise günstig sind - unter ihnen viele Alleinerziehende und Hartz-IV-Empfänger. Von Sylvia Tiegs

40 Jahre liegen die Anfänge von Marzahn-Hellersdorf inzwischen zurück. Der Name des Bezirks kommt von den beiden alten Dörfern Marzahn und Hellersdorf. Ursprünglich gehörten diese zum Niederbarnim, 1920 wurden sie nach Berlin eingemeindet. Genau wie die Nachbardörfer Biesdorf, Mahlsdorf und Kaulsdorf, die heute Ortsteile von Marzahn-Hellersdorf sind.

Am 5. Januar 1979 beschloss die Stadtverordnetenversammlung von Berlin Ost offiziell den neuen Bezirk Marzahn. 2001 kam dann das zwischenzeitlich eigenständige Hellersdorf hinzu. Man vereinte sich zum Doppelbezirk Marzahn-Hellersdorf .

Aktuell leben im Bezirk rund 270.000 Menschen – die meisten von ihnen, rund 80 Prozent, in Plattenbauten. Mit diesen aus Betonfertigteilen errichteten Gebäuden fing auch alles an. Wo vorher Rieselfelder und Ackerflächen waren, stellte die DDR in den 1970er-Jahren ihr größtes Wohnungsbauprogramm auf die Beine - rund um Marzahn.