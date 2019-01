Aus Geldgier soll ein 42-jähriger Berliner seine Nachbarin erwürgt und die Leiche in einem Rollkoffer nach Thüringen gebracht haben. Gegen ihn sei jetzt Anklage wegen Mordes erhoben wurden, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Demnach wird dem Mann zur Last gelegt, am 22. Juni 2018 die 49 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in Berlin-Reinickendorf getötet zu haben. Danach hob er laut Anklage mit den Karten des Opfers in rund zwei Monaten knapp 16.000 Euro ab, um Schulden zu begleichen. Es seien aber nicht alle der 69 Aktionen erfolgreich gewesen.