Für Berlin-Touristen werden in den nächsten Jahren mehr als 200 Informationssäulen aufgestellt. Sie sollen vor allem an U- und S-Bahnhöfen sowie an besonders beliebten Sehenswürdigkeiten platziert werden, wie die drei beteiligten Berliner Senatsverwaltungen am Donnerstag mitteilten. Die sogenannten Info-Stelen bieten zum jeweiligen Standort Texte auf Deutsch und Englisch und eine Umgebungskarte an.



Die ersten acht Tafeln werden in diesem Herbst installiert, etwa am Alexanderplatz, am Bahnhof Zoo und am Schloss Charlottenburg. Die übrigen 218 Stelen sollen über die Stadt verteilt bis zum Jahr 2023 folgen. Die Stelen sind mit Aluminium verkleidet und in Anlehnung an die bestehenden städtischen Wegweiser Saphirblau lackiert. Als Stele versteht man in der Kunstwissenschaft eine frei stehende, mit einem Relief oder einer Inschrift versehene Platte oder Säule.