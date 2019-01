Die Polizei hat in Gransee (Oberhavel) zwei Männer festgenommen, die zu einer Diebesbande gehören sollen. Gemeinsam mit Komplizen sollen sie in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg Bootsmotoren in größerem Stil gestohlen und nach Osteuropa verschoben haben. Das teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Neuruppin mit.

Hintergrund der Festnahme sei eine monatelange Serie von Motor-Diebstählen in den Kreisen Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und an der Mecklenburgischen Seenplatte. Gegen die 23 und 28 Jahre alten Verdächtigen, die aus der Ukraine stammen, wurde Haftbefehl erlassen. Die beiden wurden bei einer Hausdurchsuchung in Gransee festgesetzt, bei der die Polizei auch Beweismaterial sichern konnte.