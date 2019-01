Ein Blick, ein Lächeln... und um den Polizeibeamten war's geschehen. Am U-Bahnhof Hallesches Tor hat eine Frau einen Berliner Polizisten so bezaubernd nach dem Weg gefragt, dass er sie nun unbedingt wiedersehen möchte. Die "Fahndung" läuft, auf Instagram.

Die Berliner Polizei hat über ihren offiziellen Instagram-Kanal eine Art Liebes-Fahndung für einen ihrer Beamten veröffentlicht. So schrieb das Social-Media-Team der Behörde am Dienstag auf Instagram, gesucht werde eine unbekannte Frau, in die sich der Polizist verliebt habe. "Er trug Uniform. Du hast ihm zum Abschied ein Lächeln geschenkt. Jetzt sucht er dich - wir helfen", heiß es wörtlich.



Etwas konkreter lautete die Suche weiter: "Bitte melde dich. Du warst gestern 16.30 Uhr am U-Bahnhof Hallesches Tor, hast unseren Kollegen nach dem Weg gefragt. Dein Lächeln hat ihn verzaubert. Wenn das Du warst, melde Dich bitte per DM. Du gehst unserem Kollegen nicht mehr aus dem Kopf." DM bedeutet Direct Message. Das alles ist unterlegt mit der Silhouette einer Frau und geschmückt von einem Herz mit Pfeil.