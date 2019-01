Mit einem Großaufgebot hat die Berliner Polizei Spielhallen und Gaststätten in Neukölln kontrolliert. Auch Steuerfahnder rückten an und nahmen die Lokale am Freitagabend unter die Lupe, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Mehr als 100 Personen seien bei dem stundenlangen Einsatz kontrolliert worden. Dabei fielen den Ermittlern Drogen und Diebesgut in die Hände. Außerdem wurden mehrere Spielautomaten und kiloweise Tabak beschlagnahmt.