Ausgangspunkt ist ein bei der Polizei gemeldeter Vorfall am Georg-Herwegh-Gymnasium in Reinickendorf Anfang Januar: Eine Schülerin berichtete demnach davon, dass ein Unbekannter versucht habe, sie zu küssen. Es wurde Strafanzeige gestellt, der Mann konnte ermittelt werden. Der Fall werde noch untersucht, erläutert Ziesmer im Gespräch mit rbb|24. "Wir verstehen, wenn Eltern dadurch verunsichert werden. Wir sind jedoch davon ausgegangen, dass sich diese Verunsicherung wieder legt."

Lockversuche mit Hundewelpen, falsche Polizisten oder als Frauen verkleidete Männer, die Schülerinnen auflauern. Polizeisprecherin Kerstin Ziesmer und ihre Kollegen müssen sich momentan täglich mit einer Flut von Anrufen verunsicherter Eltern auseinandersetzen. Grund sind über Messenger-Dienste wie WhatsApp oder bei Facebook geteilte Gerüchte von angeblichen Vorfällen an Schulen in Berlin.

Doch das Gegenteil ist der Fall: Bis heute verbreiten sich über WhatsApp und soziale Netzwerke zahlreiche Gerüchte von mutmaßlichen Straftaten. Auch weil mehrere Schulen in Reinickendorf vorsorglich Warnhinweise an die Eltern verschickt haben. Diese wurden zum Teil mit falschen Informationen angereichert im Internet geteilt und erreichten damit schnell auch andere Bezirke.

Aus diesem Grund reagierte die Polizei am Mittwoch und warnte in einem Facebook-Beitrag [externer Link] davor, ungefiltert Nachrichten zu verbreiten. "Es ist nicht zielführend, sondern trägt oft eher zu einer unbegründeten Verunsicherung aller bei", heißt es dort.

Kerstin Ziesmer betont, dass die Polizei jeden Hinweis ernst nehme. "Wir wollen aber auch an die Menschen appellieren, Nachrichten nicht einfach so zu verbreiten." Stattdessen sollten sie mit ihren Kindern reden, sich direkt mit der Schule in Verbindung setzen oder sich erkundigen, woher diese Nachrichten stammen.

Mehr alls dieser Appell bleibt der Polizei auch nicht: Technischen Einfluss auf die Weiterleitung von WhatsApp-Nachrichten kann sie nicht nehmen. Dabei ist es in der jüngeren Vergangenheit bereits häufiger vorgekommen, dass sich falsche Nachrichten dort rasant verbreiteten: Im vergangenen Jahr verschickte eine Mutter in Berlin eine Sprachnachricht, in der sie von einer versuchten Entführung ihrer Tochter durch zwei syrische Frauen in einem Schwimmbad sprach. Diese Falschmeldung verteilte sich ebenfalls rasant - auch damals warnte die Polizei.

Und kurz nach dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz ermittelte die Polizei den Urheber einer erfundenen Nachricht bei WhatsApp, nach der weitere Anschläge in Einkaufszentren geplant seien.