Prozess in Berlin

Weil ihn sein nächtliches Husten störte, hat ein 79-Jähriger in einem Pflegeheim in Berlin-Neukölln nach eigener Aussage seinen Zimmernachbarn getötet. "Ich habe es nicht mehr ausgehalten", sagte der Senior am Montag zu Prozessbeginn vor dem Landgericht. Er sei zum Bett des 77 Jahre alten Zimmernachbarn gegangen und habe dem Mann "eine Schlinge um den Hals gelegt und zugedrückt".

Das Opfer wurde laut Anklage mit dem Gürtel eines Bademantels stranguliert. Der 79-Jährige wurde am Morgen nach der Tat im Juli 2018 festgenommen. Ihm wird Totschlag zur Last gelegt. Der Angeklagte, der auf einen Rollator angewiesen ist, wohnte nach seinen Angaben 16 Monate mit dem 77-Jährigen in einem Zimmer.