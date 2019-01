Aus Park am Baumschulenweg entwendet

Ein 36-Jähriger muss sich vor dem Amtsgericht Tiergarten am Mittwoch wegen Diebstahls im besonders schweren Fall oder Hehlerei verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, im vergangenen Mai die Bronzeskulptur "Schwimmer" aus dem Park am Baumschulenweg in Berlin Treptow gestohlen, zersägt und verkauft zu haben. Laut Anklage soll der Mann von einem Schrotthändler 185 Euro für die Teile bekommen haben.