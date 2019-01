Totschlag, versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung werden dem 48-jährigen Angeklagten vorgeworfen. Aleksandr T. soll am 22. Juli letzten Jahres kurz vor Mitternacht auf dem Vorplatz des S-Bahnhofes Schöneweide zwei Obdachlose mit Benzin überschüttet und dann angezündet haben . Am Dienstag begann der Prozess in dem Fall.

Aleksandr T. tritt in blauer Gefängniskleidung zum Prozessauftakt auf. Er ist schlank und drahtig und scheint leicht zu lächeln. Vielleicht will er nur freundlich sein. Er hat Kopfhörer auf und hört aufmerksam zu, was die Dolmetscherin ihm ins Russische übersetzt. Er besitzt sowohl die deutsche als auch die russische Staatsbürgerschaft. Selbst will er sich nicht zu der Tat äußern, erklärt sein Verteidiger Alois Fleck. "Vielleicht später, aber es ist noch zu früh", sagt er. So tritt als erster Zeuge Lothar D. auf, der die Tat überlebte. Polizeibeamte eskortieren den 62-Jährigen behutsam in den in Gerichtssaal. Er humpelt an einer Krücke zum Zeugentisch.

"Der stand da vor unserem Schlaflager am Bahnhof Schöneweide und wollte partout nicht gehen! Der wollte was von meinem Schnaps", sagt der zur Tatzeit Obdachlose und meint wohl den Angeklagten. Das T. nicht ging, habe Andy und ihn aufgeregt. Er habe T. mit den Armen weggeschoben. Da sei der Angeklagte gegangen und kurz darauf mit einem Benzinkanister wiedergekommen. Zuerst sei Andy übergossen worden, dann er. Mit einem Feuerzeug habe T. sie angezündet.

"Er machte einen Freudentanz und ging weg!" Da er eine Lederjacke getragen habe, fährt Lothar D. fort, sei das Benzin abgetropft und als er brannte, habe er abrollen und das Feuer löschen können. Anschließend hätten Passanten geholfen und die Feuerwehr sei gekommen. Inzwischen sei er nicht mehr auf der Straße und wohne in einem Wohnheim.