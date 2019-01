Prozess um Überfallserie am Teufelsberg beginnt

Der Prozess um Überfälle am Teufelsberg im Grunewald beginnt am Dienstag vor dem Berliner Landgericht. Sieben junge Männer im Alter zwischen 16 und 19 Jahren sind unter anderem wegen schwerer räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung und Nötigung angeklagt.

Die Angeklagten sollen in einer Nacht im vergangenen Juni in sieben Fällen Passanten überfallen und ausgeraubt haben. Die Opfer wurden laut Anklage unter anderem mit Schlagstöcken, Pfefferspray, Messern und Tritten traktiert beziehungsweise eingeschüchtert. Zudem seien in zwei Fällen Augenzeugen der Taten angegriffen worden. Es sind sechs Prozesstage vorgesehen.