Unfall in Berlin

In Berlin-Moabit ist eine 19-jährige Radfahrerin von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizei war der 57 Jahre alte Lkw-Fahrer Mittwoch Samstagmorgen auf der Minna-Cauer-Straße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Invalidenstraße erfasste er die 19-Jährige, die in Richtung Hauptbahnhof fuhr.