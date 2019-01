Mit Vollgas durch die Innenstadt: Illegale Autorennen und rücksichtslose Raserei können schlimmste Folgen haben. Betroffen sind oft völlig Unbeteiligte. Über die Täter wird in der Regel viel berichtet - doch was wird aus den Opfern und ihren Angehörigen? Von Annette Miersch

Dass Sultan und ihre kleine Tochter Melek noch leben, ist ein Wunder: Am Morgen des 21. September 2017 waren beide auf dem Weg zur Kita. Als sie bei Grün die Skalitzer Straße in Kreuzberg überqueren, schießt ein PKW ungebremst über den Fußgängerüberweg. Beide werden meterweit durch die Luft geschleudert und lebensgefährlich verletzt.

Sultan Akil kostet es Kraft, ihre Geschichte zu erzählen. Seit sie vor über 15 Monaten von einem Raser fast getötet wurde, ist für sie nichts mehr wie es war: "Ich kann nicht mehr für meine Kinder kochen, sie zur Schule bringen oder abholen. Mein Leben ist zu Ende", sagt die 29-Jährige. Mehrere schwere Operationen hat sie schon ertragen müssen. Metallplatten halten zahlreiche Knochen in ihrem Körper zusammen. Die Schmerzen werden besser, aber sie werden wohl für immer bleiben.

Bei bleibenden körperlichen Schäden versinken Opfer oft in Trauer und Verzweiflung, sagt die Psychologin Bettina Overkamp. Sie ist Spezialistin für Traumatherapie im Unfallkrankenhaus Berlin: "Depression ist eine der häufigsten, normalen Reaktionen." Hinzukomme, dass die Sinnlosigkeit eines Raser-Verkehrsunfalls Vertrauen und Sicherheitsgefühl der Betroffenen oft grundlegend erschütterten, so Overkamp. Da wieder herauszukommen, sei harte Arbeit.

Gümbel arbeitet am Unfallkrankenhaus Berlin in Marzahn-Hellersdorf. Zwischen 500 und 750 schwerstverletzte Verkehrsunfallopfer werden hier pro Jahr behandelt.

Laut Anklage war der 34-jährige Raser in einer Tempo-30-Zone mit bis 75 Stundenkilometern unterwegs, als er mit seinem großen, schweren BMW Mutter und Kind erfasste. "Schon bei 20 bis 30 km/h muss man mit schweren Verletzungen rechnen", sagt Unfallchirurg Denis Gümbel.

Die Berliner Polizei habe inzwischen das Problem erkannt, berichtet Roland Weber. Das Thema Opferrechte wurde in die Ausbildung aufgenommen.

Der Strafrechtsexperte setzt große Hoffnungen in das neue Gesetz über "Verbotene Kraftfahrzeugrennen" . Es erlaubt seit 2017 grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Zuschnellfahren als Straftat zu verfolgen - auch wenn es keine Toten oder Verletzten gibt. Vorher galt das nur als Ordnungswidrigkeit. Autos können jetzt beschlagnahmt werden, das schrecke potentielle Täter und Autoverleiher bereits spürbar ab.

Was Raser-Verkehrsunfälle mit ganzen Familien anrichten können, weiß auch Anwalt Roland Weber. Er vertritt die Akils als Anwalt vor Gericht und ist zudem der ehrenamtliche Opferbeauftragte des Landes Berlin.

Von diesem neuen Geist bei der Berliner Polizei konnte Maximilian Warshitsky vor drei Jahren noch nicht profitieren. Damals wurde sein Vater von sogenannten Ku'damm-Rasern bei einem illegalen Straßenrennen tot gefahren.

Mittlerweile hat der 37-Jährige eine Art medialen Feldzug gegen illegale Straßenrennen und Raser angetreten. In Talkshows und vielen Interviews machte er den Fall seines Vaters bundesweit bekannt. Er hatte auch schon überlegt, einen Hilfsverein speziell für Raser-Opfer zu gründen. Damit will er Betroffene unterstützen, unter anderem im Streit um eine Entschädigung. Diese muss oft in einem zweiten Schritt, unabhängig vom Strafprozess, erkämpft werden. Dieser zusätzliche Aufwand sei für ihn auch nochmal wie eine Verhöhnung der Opfer, kritisiert Maximilian Warshitsky.

Seine Nerven liegen langsam blank. Denn noch immer gibt es kein rechtskräftiges Urteil im Fall seines Vaters.

Das Mord-Urteil gegen die mutmaßlichen Täter wurde vom Bundesgerichtshof kassiert. Der Fall wird derzeit am Berliner Landgericht zum dritten Mal neu aufgerollt.