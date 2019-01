Die Polizei hat eine Großrazzia gegen Waffenschmuggler in Berlin durchgeführt. Am Donnerstagmorgen durchsuchten SEK-Beamte mehrere Objekte und vollstreckten Haftbefehle. Die Bande soll laut einem Medienbericht Verbindungen nach Tschechien haben.

Die Polizei in Berlin und Brandenburg ist am Donnerstagmorgen gegen eine internationale Waffenschmuggler-Bande vorgegangen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft erklärten, werden vom Spezialeinsatzkommando (SEK) seit 6.00 Uhr mehrere Wohnungen und Lokale in Berlin durchsucht. Auch in Brandenburg würden einige Objekte durchsucht. Die Polizei habe zwei Haftbefehle vollstreckt, insgesamt werde gegen zehn Beschuldigte ermittelt. Sie sollen umgebaute Pistolen aus der Slowakei nach Berlin geschmuggelt haben. Zuerst hatte die "Welt" berichtet.