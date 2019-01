Wegen eines Polizei- und Notarzteinsatzes am Bahnhof Landsberger Allee war der S-Bahnverkehr zwischen den Bahnhöfen Frankfurter Allee und Greifswalder Straße am Dienstagmorgen in beiden Richtungen unterbrochen. Das teilte die Bundespolizei am Dienstagmorgen auf Twitter mit.

Demnach hatte es in der Nähe des Bahnhofs einen Unfall gegeben. Inzwischen ist die Sperrung wieder aufgehoben. Trotzdem kommt es laut S-Bahn Berlin auf den Linien S41 und S42 der Ringbahn, sowie die Linie S85 aber weiterhin zu Zugausfällen und Verspätungen.