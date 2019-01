Wartungsarbeiten am Wochenende

Berliner S-Bahn-Kunden müssen sich am Wochenende erneut auf Beeinträchtigungen einstellen. Die S-Bahn sperrt von Freitagabend an den Nord-Süd-Tunnel für Wartungsarbeiten.

Betroffen sind die Linien S1, S2 und S25 zwischen den Bahnhöfen Gesundbrunnen und Yorckstraße, wie die S-Bahn am Donnerstag mitteilte. Die Sperrung besteht von Freitagabend 22 Uhr durchgehend bis zur Nacht auf Montag. In dieser Zeit fahren Ersatzbusse. Alternativ können Fahrgäste auch die U-Bahnlinien 6 und 8 nutzen. Auch am vergangenen Wochenende war der Nord-Süd-S-Bahntunnel wegen der Wartungsarbeiten gesperrt.

Weiterhin besteht die Streckensperrung auf der S3 und S9 zwischen den Haltestellen Westkreuz und Spandau. Hier müssen Fahrgäste noch bis zur Nacht auf den kommenden Donnerstag (17. Januar) auf Ersatzbusse oder den Regionalzugverkehr ausweichen. Die S-Bahn nimmt auf dieser Strecke ein neues System zur Steuerung von Zügen in Betrieb.

Auch bei der BVG gibt es derzeit Sperrungen, betroffen sind die U-Bahnlinien U2, U3 und U7. Grund sind laut den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) Bauarbeiten an den Weichen am U-Bahnhof Wittenbergplatz.