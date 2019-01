imago Audio: Inforadio | 11.01.2019 | Oliver Soos | Bild: imago

Präventive Sexualaufklärung für Geflüchtete - "Zurückweisungen entladen sich in Hass"

11.01.19 | 08:04 Uhr

Grenzen ziehen und einhalten: Die Bundesregierung plant in Flüchtlingsheimen Kurse zur Prävention von sexueller Gewalt. Für Berliner Sozialarbeiter und Therapeuten ist das bereits Alltag. Viele Jugendliche lernen einen ganz anderen Umgang mit Sexualität. Von Oliver Soos

Sie will Sex, also müssen wir liefern. Das dachten die drei Jungen - 14, 15 und 16 Jahre alt -, als sie versuchten, ein 12-jähriges Mädchen im Treppenhaus zu vergewaltigen. Es passierte vor wenigen Monaten in einem Berliner Plattenbau-Hochhaus. Die Jungen sind Asylbewerber, Roma aus Mazedonien. Das Mädchen ist eine Nachbarin aus einer polnischen Spätaussiedlerfamilie mit sozialen Problemen. Sie kannte die Jungen, hatte immer wieder mit ihnen geflirtet, wollte ihre Aufmerksamkeit. Sie wollte vor allem auch älter wirken, als sie ist. "Wollen wir eine Runde Sex haben?", sagte sie im Spaß. Doch dann eskalierte die Situation. Die Jungen drängten das Mädchen in eine Ecke des Treppenhauses. Zwei hielten sie fest, einer versuchte sie zu vergewaltigen. Doch das Mädchen konnte sich befreien. Die Jungen wurden verhaftet und kamen zwei Wochen in Jugendarrest. Ihre Strafe: Sozialstunden und 16 Sitzungen "sexualpädagogisches Training", bei "Kind im Zentrum", einer Einrichtung des Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerks (EJF) in Berlin-Wedding.

Psychotherapeutin: Täter sind Opfer ihrer eigenen Biografie

Ihre Betreuerin war die Psychotherapeutin und Sexualpädagogin Lucyna Wronska. Sie beschreibt die Jungen als Opfer ihrer eigenen Biographie. Sie hätten in Armut gelebt und seien selbst geschlagen und misshandelt worden. "Es geht nicht darum, das Verhalten der Jugendlichen zu entschuldigen, sondern darum, es zu verstehen, um weitere Taten zu verhindern. Das ist mein Job", sagt Lucyna Wronska. Die Therapeutin betont, dass es sich bei nur etwa zehn Prozent ihrer Klienten um Asylbewerber handelt. In vielen deutschen Familien gebe es ähnliche Vorfälle. Wronska sieht vor allem zwei Auslöser für sexuelle Übergriffe durch Jugendliche: Die eigenen Grenzen der Kinder würden nicht akzeptiert und immer wieder verletzt, so dass sie keine Chance hätten, Empathie zu erlernen. Ihr sozialer Umgang sei gestört, so dass sie bei anderen Jugendlichen nicht ankämen. "Diese Zurückweisungen und Kränkungen entladen sich irgendwann in Hass", sagt Wronska. Ein weiteres Problem sei, dass die Jugendlichen von ihren Eltern nicht über Sexualität aufgeklärt werden, gleichzeitig aber Pornographie im Internet konsumieren.

Zehnjährige, die Pornos auf dem Smartphones gucken

Das beobachtet auch der Psychologe Friedrich Kiesinger, der mit seiner Firma Albatros gGmbH mehrere Berliner Flüchtlingsheime betreibt. In seinen Heimen hätten manchmal schon 10- bis 11-Jährige Pornos auf ihren Smartphones geguckt. "Als wir die Eltern darauf angesprochen haben, haben wir gemerkt, dass sie überhaupt nicht in der Lage sind, mit ihren Kindern über Sexualität zu sprechen. Sie kommen aus Traditionen, in denen das tabuisiert ist", sagt Kiesinger. Vor allem unbegleitete Jugendliche seien beim Thema Sexualität auf sich allein gestellt. "Sie sehen hier in Berlin zum ersten Mal einen Straßenstrich, sie sehen leicht bekleidete Frauen im Sommer, Schwule und Lesben. Wie sollen sie mit all diesen Reizen klarkommen? Zu Hause gibt es das alles nicht, da werden sie vielleicht irgendwann von ihren Eltern oder vom Clan verheiratet und Sexualität ist erst erlaubt, wenn diese Bestimmung vollzogen ist." Kiesinger merkte schnell, dass einige Flüchtlinge einen großen Gesprächsbedarf haben. Er machte das, was die Bundesregierung gerade plant, schon mal im Kleinen. Er versammelte die Jungen und diskutierte mit ihnen, etwa über Modelle der Kontaktaufnahme. "Jugendliche haben uns gefragt, wie es gemeint ist, wenn sie von einem Mädchen in der U-Bahn angelächelt werden. Wir mussten dann erklären, dass man nicht einfach zack, zack, das Mädchen erobert hat, sondern dass es länger dauert, dass es subtile Kommunikation gibt und dass man auch mit einem Nein umgehen muss." Viele Jugendliche müssten die Signale, die es in der deutschen Gesellschaft gibt, erst erlernen, so Kiesinger.

Kleiner Teil sexueller Übergriffe wird von Zuwanderern begangen

Der Psychologe betont, dass Vergewaltigungen nur in extremen Ausnahmesituationen passieren. "Beim Fall in Freiburg geschah es nach einem Diskobesuch. Alkohol und Drogen waren im Spiel. Es gab ein Hochputschen in der Gruppe, es ging um Macht, Gewalt und Gruppenerleben. Diese Fälle sind nicht auf bestimmte Ethnien fixiert. Das gibt es genauso bei deutschen Jugendlichen." Laut der Polizeilichen Kriminalstatistik wurde 2017 gegen rund 9.500 Personen in Deutschland wegen sexueller Übergriffe ermittelt. 16 Prozent davon waren Zuwanderer. Beim Fall der versuchten Vergewaltigung in Berlin musste die Therapeutin Lucyna Wronska den drei jugendlichen Tätern die Grundlagen der gleichberechtigten Sexualität erklären. Das fange an bei Themen wie Menschenrechte, Kinderschutz und Gleichberechtigung der Frau. "Die Jungen müssen Sexualität als etwas Positives kennenlernen. Ich erkläre ihnen zum Beispiel, wie die Sexualorgane aufgebaut sind, dass Menschen bis ins hohe Alter lustvolle Sexualität erleben können und dass es da keinen Zugzwang gibt und dass Pornographie nur sehr wenig mit der Realität zu tun hat", sagt Wronska. Ziel sei es, dass die Täter verstehen, dass sie sich mit einer Vergewaltigung selbst kompromittieren. Sie würden sich zu Straftätern, aber gleichzeitig auch zu armseligen Lachnummern machen, so Wronska.