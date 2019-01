dpa-Symbolbild/Daniel Naupold Video: rbb24 | 02.01.2019 | Nachrichten | Bild: dpa-Symbolbild/Daniel Naupold

Wochenlange Unterbrechungen wegen Bauarbeiten - U2, U3 und U7 ab Freitag teilweise gesperrt

03.01.19 | 13:53 Uhr

U-Bahn-Fahrgäste in Berlin brauchen auf zentralen Linien ab Freitag Geduld: Die U2, U3 und U7 fahren dann wegen Erneuerungsarbeiten nur noch auf Teilen ihrer Strecken. Bei U2 und U3 gibt es keinen Ersatzverkehr mit Bussen - Passagiere sollen andere Linien nehmen.

Teile der U-Bahn-Linien U2 und U3 sind ab Freitag für mehrere Wochen außer Betrieb. Grund ist laut den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) die Erneuerung des Weichensystems am U-Bahnhof Wittenbergplatz. In der ersten Phase der Arbeiten (4. Januar bis 24. Februar) fährt die U2 nicht zwischen Zoo und Gleisdreieck. Die U3 verkehrt nicht zwischen Spichern- und Warschauer Straße. Ersatzbusse sind in dieser Zeit nicht im Einsatz. Die Fahrgäste sollen die Baustelle mit anderen U-Bahn-Linien umfahren, empfiehlt die BVG. Sie verweist auf die U-Bahn-Linie U1, die zwischen Gleisdreieck und Kurfürstendamm teils parallel zur U2- und zur U3-Strecke verläuft. Die U-Bahnhöfe Bülowstraße und Augsburger Straße werden jedoch nicht bedient.

An der Entscheidung, keine Ersatzbusse einzusetzen, hatte es heftige Kritik gegeben. Die BVG begründete ihr Vorgehen damit, dass Passagiere in den U-Bahnen schneller vorankämen als mit Bussen. BVG-Bauchef Michael Kutscher hatte Mitte Dezember im rbb gesagt, ein Schienenersatzverkehr sei schwierig zu realisieren - wegen zu starken Verkehrsaufkommens und "auch wegen der Sperrungen, die in der City West an der Stelle sowieso immer sind".

Allerdings verlängert sich die Fahrtzeit durch die von der BVG vorgeschlagenen Umfahrungen zum Teil erheblich: Auf der Strecke zwischen den U2-Bahnhöfen Ruhleben und Pankow werden bis zu drei Umstiege nötig, genauso viele wie auch zwischen den U3-Bahnhöfen Krumme Lanke und Warschauer Straße. Wer am U-Bahnhof Spichernstraße von der U3 auf die U9 wechseln will, muss zudem einen längeren Fußweg in Kauf nehmen. Hier wird bis 2020 ein neuer Aufzug eingebaut.

Ab Ende Februar auch U1 betroffen

Die BVG hatte die Arbeiten mit der großen Belastung des Weichensystems am Wittenbergplatz begründet. Die Weichen seien das Herzstück des Kleinprofil-Netzes, über das in der Hauptverkehrszeit pro Richtung und Stunde rund 40 Züge den Abschnitt passierten. In der zweiten Phase der Erneuerungsarbeiten (25. Februar bis 3. März) muss dann auch die U1 teilweise pausieren: von Uhlandstraße bis Gleisdreieck. Die U3 fährt auch in dieser Phase nicht von Spichern- bis Warschauer Straße. In einer dritten Bauphase (10. März bis zum 6. Juni 2019) wird zudem noch der Tunnel am Bahnhof Wittenbergplatz saniert. Die U1 bleibt unterbrochen. U2 und U3 fahren in dieser Zeit wie gewohnt. Die Arbeiten finden laut BVG ausschließlich in den Abend- und Nachtstunden statt, um die Auswirkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten.

U7 für rund vier Wochen unterbrochen

Eine Möglichkeit, die Baustelle am Wittenbergplatz zu umfahren, ist die U7. Allerdings ist auch sie ab Freitag für zwei Monate auf dem südlichen Teil ihrer Strecke wegen Instandsetzungsarbeiten gesperrt: zwischen den Bahnhöfen Grenzallee und Britz-Süd.

Grund für die Unterbrechung ist, dass zwischen den Bahnhöfen Blaschkoallee und Parchimer Allee mit Schadstoffen belastete Faserplatten entfernt werden. Für die U7 gibt es einen Bus-Ersatzverkehr. Die BVG verteilte in den vergangenen Tagen Flyer an Fahrgäste auf den betroffenen U-Bahnhöfen.

Auch bei der S-Bahn gibt es parallel Einschränkungen

Bei der Berliner S-Bahn stehen im Januar Reparaturarbeiten im Nord-Süd-Tunnel an. Deshalb fahren an den kommenden beiden Wochenenden keine Züge zwischen Yorckstraße und Gesundbrunnen. Betroffen sind die Linien S1, S2, S25 und S26. Als Ersatz fahren Busse. Außerdem empfiehlt die S-Bahn zur Umfahrung die Ringbahnlinien oder die U-Bahn. Die Sperrungen beginnen jeweils am Freitagabend um 22 Uhr und dauern bis Montagmorgen um 1.30 Uhr.



Ab Ende 2019 weitere Großprojekte

Weitere Großprojekte für ab Ende 2019 hat die BVG bereits angekündigt. So soll im Herbst 2019 an der südlichen U6 für rund vier Monate gearbeitet werden. 2020 folgt dann die Sanierung mehrerer Bauwerke an der U1 und im Jahr 2021 die Sanierung des 60 Jahre alten Bahndamms der nördlichen U6. Diese Maßnahmen seien "notwendig, damit wir in der wachsenden Stadt von morgen noch leistungsfähiger als heute sind", sagte BVG-Bauchef Michael Kutscher.